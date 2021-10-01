向來喜歡在社群媒體跟球迷互嗆的籃網球星杜蘭特，如今真的可以洗心革面嗎？杜蘭特最近受訪表示，「當你年輕時想在聯盟建立地位，有時你會想太多，也很在意別人反應或觀點，但我現在有了深刻理解，每天去到訓練館練球，而不是專注在那些東西！」

畢竟如今杜蘭特在聯盟聲量逐漸超越詹姆斯成為第一人，也跟厄文、哈登等隊友帶著外界龐大奪冠期許進入新球季，他說：「外界壓力真的不重要，我們都在給自己施加壓力，因為我們對自己要求很高，每次都想打好，這就是競爭者心態。」

「那些外來的噪音，我並非對媒體、家人、朋友，甚至期待我們做很多事情的球迷不敬，」杜蘭特表示，「如果我們沒做到，說到底也沒關係，但我們想每晚打出優秀籃球，始終堅持這個標準，我希望我們在每場比賽更有氣勢，也更強勁。」

「從我剛進聯盟的慢節奏到現在小球時代，我想我已經適應了，不管接下來發生什麼，我都做好準備，除了成為場上最好的自己，也會努力做到最好，一切順其自然，」杜蘭特說，「只要我按照正確方式準備，結果自然也會變好，更能讓我放鬆一點。」