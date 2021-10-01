「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，3種套票提供民眾無限次搭乘捷運、公車、輕軌及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

MeN Go⁺時數套票也和在地特色商家結合推出好康優惠，賞璀璨煙火還可吃喝玩樂。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

2021國慶煙火在高雄港灣重磅登場，搶觀光客商機，高市交通局今10月1日起趁勢推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供民眾無限次搭乘捷運、公車、輕軌及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎，並結合在地商特色商家推出好康優惠，讓旅客到高雄度假感受港灣煙火魅力！

高市交通局10月1日推出「MeN Go⁺24•48•72小時暢行方案」，專案優惠價分為24小時199元、48小時299元、72小時399元3種方案，實體卡另需支付100元卡片費，民眾可依行程自由選擇需要的時數套票，搭配食宿遊購店家好康，一次滿足交通服務和旅遊行程。

交通局指出，國慶煙火在高雄港灣登場，民眾持MeN Go⁺24•48•72小時暢行方案」的套票，不但可無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及搭2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎，套票也和在地特色商家結合推出好康優惠，賞璀璨煙火還可吃喝玩樂。

交通局表示，MeN Go⁺時數型方案整合多種運具、轉程更便利，民眾持MeN Go⁺時數或者選擇掃QRcode掃碼系統，搭輕軌、公車、騎YouBike2.0到駁二、西子灣、亞洲新灣區，也可搭渡輪到旗津賞煙火。有興趣的民眾可從10月1日起至高雄捷運各車站購卡，或下載專屬的「MeN Go Plus」APP購買QRcode乘車碼，輕鬆玩高雄。