台南市是黑琵在台灣最大棲息覓食場所，今年初普調時就發現2114隻。（黃永豐提供／劉秀芬台南傳真）

時序入秋，來台南過冬的保育級鳥類黑面琵鷺報到，台灣黑面琵鷺保育協會志工9月18日於七股黑琵保護區拍到9隻黑面琵鷺，近日來台南沿海陸續有黑琵報到，鳥友黃永豐9月30日也在七股、北門溼地發現22隻黑琵蹤跡。

台南市生態保育學會表示，黑琵先頭部隊近年來都會在中秋節前後飛抵台南沿海，學會志工在928教師節於七股黑面琵鷺保護區也發現18隻黑琵，嘉義縣布袋溼地也傳出發現35隻，可見今年黑琵已經開始來台過冬了。

據香港觀鳥會公布的全球黑琵普查數據，全球黑琵族群逐年成長，2020年元月普查總數為4864隻，其中有2785隻到台灣度冬，在台南度冬有1837隻；2021年為5222隻，首次突破5000隻大關，在台灣黑琵有3132隻，創下歷年新高，在台南數量有2114隻，台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所。

台南市生態保育學會表示，今年初普查時，在台南發現黑琵數量有2114隻，其中在學甲溼地觀察到556隻，是5年來最高紀錄。學會副總幹事黃永豐表示，9月30日在黑面琵鷺保護區臨近61道路附近發現11隻、七股頂山賞鳥亭附近發現8隻、北門雙春溼地3隻，但因距離過遠，無法拍到清楚身影，還不能判斷是成鳥或是亞成鳥。

台江國家公園表示，黑琵於台南過冬棲地從北門、將軍、學甲、七股至四草、安南沿海都有紀錄，國家公園管理處也會對轄區溼地環境進行監測及維護，例如對紅樹林陸化嚴重區進行適度整理，賞鳥亭的清潔管理，若有發現黑琵誤食腐敗魚類生病，也會將該區進行清潔消毒。

由於黑琵會選擇人為干擾較少地區休息，再飛到食物來源豐富區覓食，台南市農業局也鼓勵沿海養殖漁民，於秋天虱目魚收成後，10月至隔年3月將魚塭水位保持20公分以下1個月，不但讓黑琵可以有豐富的下雜魚等食物來源，同時可申請瀕危物種棲地維護給付，今年已經有19戶養殖業者申請配合。