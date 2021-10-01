演藝圈裡多的懷抱才藝與星夢的人，要能擁有代表作，哪怕只有一個作品，不分影壇、歌壇，都是相當不容易的事，大陸歌手海鳴威，跟名作《老人與海》的作者海明威名字只有1字寫法不同，出道後曾經創下好成績，不但比賽得名，還跟歌神張學友合作過，一首金曲〈老人與海〉紅了十幾年，但多年後再現身，際遇已經180度大轉變。

海鳴威是個相當有才華的藝人，2000年拿下「新偶像」歌唱比賽總冠軍，2002年又成了「全國街舞大賽」冠軍，也因此受到青睞，受邀演出由張學友主演的音樂劇《雪狼湖》，海鳴威的知名度也越來越高，2006年他參加了央視舉辦的《夢想中國》藝能競賽，擊敗眾多強者拿下亞軍，海鳴威也因此贏得英皇星藝的一紙合約。

2007年，海鳴威推出首張個人專輯《老人與海》，同名主打歌便是由他作曲，此曲大爆紅，成了他的代表作，嘗到走紅滋味的海鳴威，也延續氣勢又推出幾張專輯，之中與泳兒合唱的〈你的承諾〉、〈我的回憶不是我的〉，被外界公認傳唱度極高，十多年來仍是耳熟能詳，海鳴威與泳兒因此在2009、2010年拿下不少音樂獎項。

海鳴威之後上了舞蹈競技真人秀《舞林大會》，再度展現優異實力，但當時舞蹈家金星建議，他是不是換個藝名，因為名著《老人與海》的作者海明威畢竟名氣比他來得高多了，但海鳴威相當自信，直接回絕金星：「金星老師，我已經是明星了！」，當時的海鳴威確實是歌紅人紅，完全沒人料到，他會就此消身匿跡，他會就此消聲匿跡好幾年。

等海鳴威再現身時，仍是英皇的藝人，但已經不是當年有著金曲意氣風發的大勢藝人，他出現在謝霆鋒的《十二道鋒味》節目，當起服務生端盤子，雖然也跟來賓蕭敬騰玩小遊戲，又在謝霆鋒的電影《決戰食神》中擔綱小配角，但知名度難回到巔峰，如今海鳴威仍唱歌、也偶有商演，但比起當年經常首邀現身各大電視台，卻是今非昔比，歌迷們不禁覺得惋惜。