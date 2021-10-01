京碼(股)公司(7611)將於110年10月18日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

京碼公司(產業類別：電子科技)主要營業雷射微機電產品之製造，主要產品包括精密光學尺及精準醫學管材。該公司以其微米級之雷射蝕刻、切割、鑽孔技術，自主開發雷射微機電製造設備，能以最佳化製程配合次世代先進產品之開發，精度在微米或次微米等級。

京碼(股)公司將自110年10月8日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，並於110年10月18日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」 ，「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。