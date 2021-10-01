台南市七股區29日晚上發生槍擊案，33歲張男疑似因為漁獲糾紛，在永吉國聖橋下附近馬路旁遭人開槍打傷右腹部，送醫急救後目前仍有生命危險。佳里分局先傳訊在場的楊姓男子到案，開槍的25歲謝姓男子則在昨(30日)中午投案，經檢方複訊後，認謝男涉犯殺人重罪，有逃亡及勾串證人之虞，聲請羈押禁見，楊男則以3萬元交保候傳。

佳里分局於29日深夜23時50分許接獲通報，七股區永吉國聖橋下附近馬路旁空地有一男子疑似受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊，尋求協助救護車接運至永康奇美醫院急救。佳里分局獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查。

據了解，雙方因漁獲引起糾紛，昨晚相約於該處談判，楊男由謝男陪同，張男獨自前往。楊男指稱談判中被張男攻擊，謝男突然拿出鋼管手槍向張男開槍，棄槍後與楊男逃離現場，留下受傷張男在原地，張男則打電話請友人載他送醫。

警方查知嫌犯身分後，除積極追緝外，並採堅壁清野策略，立即斷絕可能資助之管道，嫌犯自知法網難逃，於30日中午12時許至佳里分局投案，經檢方複訊後，認謝男涉犯殺人重罪，有逃亡及勾串證人之虞，聲請羈押禁見，楊男則以3萬元交保候傳。