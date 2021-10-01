加拿大不列顛哥倫比亞省一名男子日前帶愛犬至自然保護區遊玩，豈料遇到一隻美洲獅，衝出來攻擊愛犬，男子發現後趕緊拿彎刀反擊，對美洲獅連砍好幾刀，愛犬才終於脫困，這一段驚險影像在網路上瘋傳。

Warning hard to watch.



Man kills cougar with a machete for attacking dog.

This cougar was starving as desperate due to porcupine quills in its mouth and paws. It goes after the 3 legged dog. Unfortunately the dog had to be put down the next day. pic.twitter.com/lGdcQgD24v — BWF Military News (@MilitaryBWF) September 30 2021

根據《太陽報》報導，不列顛哥倫比亞省弗農市（Vernon）一名男子帶愛犬至Bear Creek自然保護公園露營，期間一隻美洲獅從草叢衝了出來，看到狗就撲過去狠咬，男子發現後，趕緊拿砍柴用的彎刀衝上前救狗，朝著美洲獅連砍好幾刀。

美洲獅被砍到受傷後，仍然不願意鬆口，雙方僵持許久，直到美洲獅被砍死後，愛犬才終於脫困，而這一段驚險影片被分享至網路上，1天內就獲得9.5萬人次點閱，一名自稱狗主人的好友陶德（Todd McMurray）表示，這一隻狗名叫Chopper，是狗主人女友所養的狗，不幸的是，2天後狗仍傷重不治。

陶德提到，事發第二天，相關人員到場處理，「他們證實美洲獅當時已被餓到半死不活，而且牠的爪子和嘴巴上，都留有豪豬的刺，傷口嚴重潰爛，基本上難以存活」，也強調友人是為了救狗才會出手。不少網友則稱他為英雄，表示「如果是我，我也會為我的狗做出同樣的事情」。

類似事件不只一起，5年前加拿大艾伯塔省一名飼主吉布（William Gibb），帶他飼養的哈士奇「薩沙」（Sasha）出去玩，期間在懷特科特鎮一間餐廳喝咖啡時，突然聽見愛犬的慘叫聲，出去查看才驚覺薩沙被美洲獅攻擊，吉布情急之下狠灌美洲獅一拳，美洲獅最後被嚇得落荒而逃。