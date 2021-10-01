埤頭鄉大湖村一處苦瓜園，昨天遭竊上百台斤行情看漲的苦瓜，讓農民氣得跳腳。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

埤頭鄉大湖村一處苦瓜園，昨天遭竊上百台斤行情看漲的苦瓜，讓農民氣得跳腳。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方經連日偵辦調查，30日深夜前往埋伏後當場人贓俱獲，逮回偷菜的吳男和施女。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

這對男女在臉書社團低價兜售偷來的蔬果，引發不知情網友熱烈＋1，傍晚再前往合興宮面交，做起無本生意。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

這對男女在臉書社團低價兜售偷來的蔬果，引發不知情網友熱烈＋1，傍晚再前往合興宮面交，做起無本生意。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

這對男女在臉書社團低價兜售偷來的蔬果，引發不知情網友熱烈＋1，傍晚再前往合興宮面交，做起無本生意。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

這對男女在臉書社團低價兜售偷來的蔬果，深夜下手收割、隔天傍晚再前往合興宮面交，直到被逮前一天都還在臉書上貼文接受下單，幾乎天天都在做無本生意。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

鴛鴦盜偷收割農民即將收成的蔬果，讓陌生網友在臉書社團下單＋1，竟還敢約在神明面前面交，公然做起無本生意，不知情的網友買得開心，卻讓遭竊的農民氣得跳腳，警方近日循線逮到48歲吳男和55歲施女，兩人坦承犯案，偷來的蔬果幾乎全數賣光變現，遭警方依竊盜罪移送彰化地檢署偵辦。

埤頭鄉一對男女近日偷遍鄉內蔬果，並周周在臉書社團「埤頭人大小事」貼文販售，圖文並茂低價銷售蔬果，近日苦瓜價格一路飆漲，他們卻5條100元便宜賣，原來是先貼文接受不知情網友下單預購，接單確定數量後，再去偷來賣！兩人就這樣做起無本生意，有時一周五天幾乎天天出門，到合興宮廟前廣場交易。

北斗分局中和派出所所長葉英哲表示，苦瓜受氣候影響，產量減少、價格飆漲，引來不肖竊嫌覬覦。月初以來受理多起當季蔬果農產品失竊案，警方組成專案小組全力調閱路口監視器，並報請彰檢檢察官廖偉志指揮偵辦。

警方發現這對吳男與施姓女友頻繁出入遭竊的作案地點，行跡可疑，30日深夜派員前往大湖村某處網室苦瓜田埋伏，果然深夜時見到兩人深夜騎車前往竊盜，落網時身邊還有3大袋、總共100多台斤的苦瓜，當場人贓俱獲，兩人當場坦承偷竊，並坦承另外犯下至少5起竊盜案。

吳男向警方供稱，是因借貸積欠債務、急需用錢，才會偷農產品上網變賣，兩人這個月陸續貼出苦瓜、香蕉、青蔥、火龍果、酪梨等蔬果，由於價格比起果菜市場交易行情均價還低廉，吸引大批網友爭相＋1搶購，十分熱銷，不知情的鄉民恐怕沒人知道，無意中竟然買到的是贓物農產。

兩人這種網路販售新興模式，失竊農作物今日下訂、明日神明面前自取面交的大膽作風，也讓警方不禁搖頭，真是把金頭腦用錯地方了。警方也呼籲，民眾對於來路不明之物品，千萬不要收受買賣，以免誤觸法網，得不償失。法界人士強調，明知是贓物仍故意購買，將觸犯購買贓物罪，但是若消費者屬不知情的善意第三者，不慎買到贓物農產品，則無需負擔刑責。

北斗分局長楊志傑表示，民生竊盜是人民最大的痛，查緝難度高，而防制竊盜是警察責無旁貸的職責，警方將持續加強民生農漁機具之防竊巡守工作，保障民眾財產安全；藉由偵破此案，彰顯警察護農能力，盼能遏止偷竊歪風。