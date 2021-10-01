今起連3天在各鄉鎮村里辦公處開領，各地都出現排隊人潮。（李金生攝）

今起連3天在各鄉鎮村里辦公處開領，各地都出現排隊人潮。（李金生攝）

申領現場採取分流方式，作業十分流暢。（李金生攝）

振興券申領時間是10月1日至3日，每份面額100元10張及面額500元4張，每人總共14張。（李金生攝）

楊鎮浯縣長一早就赴人數最多的金城鎮西南門里辦公處視察發放作業，偕縣府建設處長陳祥麟、金城鎮長李誠智喊出「3000振興券，金門GO GO GO」。（李金生攝）

金門「5＋3」普發5000元紓困金已告一段落，「限金門通用」的3000元振興券緊接登場，今天在各鄉鎮村里辦公處開領。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（左一）下鄉視察發放作業，慰勉工作人員的辛勞。（李金生攝）

金門「5＋3」普發5000元紓困金已告一段落，「限金門通用」的3000元振興券緊接登場，今天在各鄉鎮村里辦公處開領，各地都出現排隊人潮，不少戶口人數眾多的「大戶」，一下就申領20幾份，十分開心！

楊鎮浯縣長一早就赴人數最多的金城鎮西南門里辦公處視察發放作業，偕縣府建設處長陳祥麟、金城鎮長李誠智喊出「3000振興券，金門GO GO GO」，期待金門縣府加碼普發的5000元紓困金和3000元振興券，搭配中央發放的5倍券，可以發揮振興地方產業，協助鄉親度過疫情難關的加乘作用。

建設處說明，今年全縣普發的紓困金約7億元，振興券也達4.2億元，縣府在縣議會的大力支持下，總計投入11.2億元，希望可以帶來振興地方產業經濟的效益。

3000元振興券只限在金門當地使用，目前地區配合推出加碼促銷方案的店家已有70家，且數量持續增加中，不少商家的搭配方案十分優惠，吸引廣大鄉親的注意，未來也將視銷售狀況，再作進一步調整。

縣府提醒，振興券申領時間是10月1日至3日，每份面額100元10張及面額500元4張，每人總共14張。委託人與受託人不限親等關係，但受託人應攜帶自己的身分證及印章，並建議先至「金門縣政府建設處／110年度金門地區振興券專區／民眾領券須知」下載「代領切結書」先行填寫委託人之姓名、身分證（或居留證碼）及立書人（受託人）切結，領券時並得攜帶委託人身分証影本、戶口名簿等證明文件向發放人員強化佐證委託代領雙方關係，以縮短排隊時間，便利領取作業。