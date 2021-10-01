新北市石碇區因淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，假日遊客絡繹不絕，停車成了一大問題，新北市交通局捨野溪加蓋工法改以山側排水溝加蓋、調整車道線，於路邊與路外停車場共增加116個汽車停車位和人行空間，除能保護溪流生態更省下近億元工程經費，也讓遊客車輛停車有秩序、更方便、更安全。

交通局長鍾鳴時表示，石碇因地形因素、停車位腹地有限，地方建議拓寬北47線0.5k道路，以提供停車空間使用，經養工處評估可採懸臂樑工法拓寬道路，可劃設58個汽車位，總工程經費需約1億1254萬元；鍾鳴時認為，如此將野溪加蓋，耗費鉅資，不僅破壞自然生態景觀，也對防洪恐造成影響，因此交通局不同意這樣的做法。

交通局表示，在交通局和公所積極努力下，於雙溪口的淡蘭吊橋附近，以及碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方分別增建了第一、第二兩處停車場，除可提供66個停車位之外，並於北47線0.34-0.5K段的山側增設水溝蓋，同時調整車道線後，劃設了50格路邊停車位並增加人行空間，石碇區共新增116格汽車位，最終成本為310萬2千元。

交通局表示，為讓更多的遊客體驗石碇山城的好山好水和美食特色，交通局已邀集相關單位研議路邊停車格於假日採行收費管理的可行性，待獲地方共識後，再行實施。