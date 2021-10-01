6年前犯下割頸殺害小女童的龔重安，殘忍行徑震驚社會，龔自稱因幻覺犯案，尾隨女童進入廁所犯案，下手後還在旁等候確定死亡才報警自首，除了敲響校園安全的警鐘，更引發精神疾病患者犯殺人等重罪，到底可不可以判死刑的爭議，效應持續多年，但龔冷血的態度讓人不寒而慄。

龔重安（中）闖入北市北投區某國小殺害8歲女童。（中時資料照 趙雙傑攝）

2015年5月29日下午16點20分，龔翻越北投某國小圍牆，到4樓6年1班旁的廁所，等待10分鐘後看見落單女童，持菜刀朝8歲女童頸部橫割1刀，深度達10公分，女童倒地後，氣管、血管、肌肉被割斷，他在旁邊等候6分鐘，確定沒有氣息，才清洗沾血雙手打電話給警方自首，聲稱「我殺了人」。

警方逮捕龔時，他說「我是這所學校畢業的」，女童雖被送醫緊急縫合傷口，次日仍傷重宣告不治，檢警查出龔曾意圖輕生，但因為怕痛沒成功，還有摔死親戚的狗，仍無法滿足他慾望，才侵入校園見弱小女童，心中確定「就是她」、「不要再拖下去」而犯案。

民眾無法忍受無辜女童遭殘殺，有人在移送過程追打洩憤，但龔稱有幻聽、幻想，企圖裝瘋賣傻躲避刑責。檢警查出，龔沒有精神疾病就醫紀錄，在警局比一般罪犯更「正常」，不但懂得拒絕夜間偵訊，想要洗澡換衣服睡一頓好覺，警察為了釐清動機，準備到龔家搜索，他卻以假地址拖延時間。

更令人髮指的是，檢察官複訊時，龔稱「完成了一件事」，作為犯案後想法。在看守所內，龔飯菜全部吃光光，與同房獄友相處融洽，檢察官建請法院求處死刑，士林地院判處無期徒刑，遭輿論批評「殺一、兩個人不會判死刑」。

法官認為，主動打電話報案、在場等候警察到場，都是他殺人計畫之一，並非真心悔悟，不因自首給予減刑，龔更請求法官判死刑。但法院考量，榮總、台大等醫院鑑定報告，認為他患有精神方面疾病，若接受心理輔導、藥物治療，仍有矯正、改善的可能，判決無期徒刑，最高院維持二審判決，判處無期徒刑定讞。

被害女童的父母難忍悲痛，長期接受心理輔導，母親還在地檢署擔任志工，藉由與其他被害家屬的相處，試圖走出陰霾，直到如願「把姊姊生回來」，隔年生下1女，才有慢慢走出傷痛。

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※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。