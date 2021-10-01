女網友分享在好市多購物避免踩雷的2撇步，坦言自己靠這2招買到CP值頗高的蘿蔔糕。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多有CP值高的好物，也有大雷品。一名網友分享自己不踩雷就靠2招，看架上較空的產品買，或是偷觀察別人的推車，而她實測後也成功買到美味又便宜蘿蔔糕，讓她直呼，看大家買跟著就對了，回家一吃就知道沒做錯決定。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文說，每次來逛好市多都靠著2個小撇步不踩雷，首先會觀察那些架很空的商品，因為擺的很滿又很完美的商品，總會讓她懷疑是不是都沒人拿；另外，她也會偷看其他人的購物車有什麼東西。

女網友指出，她最近買了好市多的蘿蔔糕，當時發現很多人在買，就忍不住跟著買，回家品嘗過後發現，這個決定沒有錯！

女網友分享逛好市多可靠2招避雷，結果買到厲害的蘿蔔糕，讓他忍不住驚呼，真的買對了。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，不少人看到蘿蔔糕就歪樓直呼，「這蘿蔔糕真的好吃，連我女兒不愛吃蘿蔔糕的，都說好吃」、「這個看起來應該是很多人拿 」、「價格不貴耶，可以試試看」、「不用沾醬就有味道，還蠻好吃的」、「這款很好吃」。

不過，也有網友認為，這款蘿蔔糕好吃是好吃，但品質感覺不是很穩定，有的時候太軟爛，回家用鍋子煎常常會破掉。「以前比較好吃，料又多，現在不會再買」、「只能說你沒吃過真正好吃的蘿蔔糕」、「以前買過，超難煎完整」。