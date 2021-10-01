開發金(2883)今日召開股東臨時會，通過以股份轉換方式將中國人壽納為100%持股之子公司。預計在今年年底前取得主管機關核准並完成股份轉換，開發金控將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先的金融企業之願景。

為強化競爭力，發揮經營綜效，開發金控股東臨時會通過之股份轉換計畫將由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外之全部股權；若不加計凱基證券已持有之8.66%股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽44.05%股權。

本次股份轉換之對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽已發放之現金股利每股0.4元及即將發放之股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

開發金表示，100%納入中國人壽之後，開發金控將可加速推動進行中的ABCDE五大策略：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）。開發金控成為壽險、銀行、證券及創投/私募股權四大業務完整的金融控股公司。