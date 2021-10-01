桃園市專勤隊會同勞動局人員前往雇主家執行勞動檢查。（桃園市專勤隊提供／陳夢茹桃園傳真）

內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊偵辦非法仲介虛設人頭雇主，以監護工名義引進越南籍人士入台從事不法活動，經歷1年深入調查，28日會同相關單位持搜索票及拘票，分別前往桃園及新竹縣、市等3處執行搜索，現場查扣到犯罪證物，並拘提3名嫌犯到案，另通知7名犯嫌到地檢署說明。

桃園市專勤隊去年查獲越南籍阮男除了違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法妨礙自由等案，陸續又發現阮男經營職業賭場，整天無所事事，卻還從事監護工作，因此成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，28日會同桃園市勞動局及新竹縣、市政府勞工處等25人，持索票和拘票搜索。

據調查發現，阮男透過某人力仲介有限公司以監護工身分申請入台，入台後未曾前往雇主黃男家中從事監護工作，所以當專勤隊會同勞動局人員前往雇主家執行勞動檢查時，就趕緊自外面回來配合雇主演出，表演完後立即從事非法勾當。

專勤隊指出，該人力仲介公司顯然有虛設人頭雇主，以監護工名義申請越南籍人士入台從事不法活動的嫌疑，經查這些越籍人士透過阮姓越配尋找人頭雇主，並由經營仲介公司的劉嫌偽造人頭雇主私章及簽名，得以向主管機關申請招募及聘僱許可，使無聘僱真意的人頭雇主成功申請監護工入台，達到越南籍阮男在台合法居留的目的。

專勤隊表示，劉嫌以同樣手法引入多名移工，犯罪地點遍布北台灣，全案調查後，國人劉姓、越南籍阮姓夫婦、人頭雇主及非法引進移工共9名，依違反入出國及移民法及刑法偽造文書等罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

專勤隊強調，移民署對以非法手段招攬外來人士入台居留，並從中牟利的不法集團，將嚴正執法，展現人流管理的決心，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。