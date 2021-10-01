整體勞動基金截至110年8月底止規模達4兆9821億元，勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，8月單月收益達525.6億元，1至8月收益數為3750.4億元，收益率8.15％。

勞動基金運用局表示，8月份雖然受新冠肺炎變種病毒影響，全球經濟復甦步調放緩，但是美國在眾議院通過3.5兆美元預算案，以及聯準會(FED)主席表示今年可能採行漸進式退場，緩和了投資者擔憂，金融市場震盪向上。

勞動基金運用局提及，美國聯準會（Fed）於9月8日公布最新經濟褐皮書中表示，近期新冠肺炎變種病毒蔓延，使得疫情升溫，導致經濟活動稍微放緩，但是多數地區的企業對經濟前景仍然樂觀，較擔心的是供應鏈中斷與資源短缺問題。另外，歐洲央行於9月9日決策會議決議聲明指出，新冠疫情緊急購債計畫的購債步調將溫和減速，第4季將減緩購債步調，跨出量化寬鬆措施退場的第一步。

基金局說，國內方面，財政部並指出由於新冠變種病毒擴散風險，及各國隨之而對應的加強管制措施，與國際物流及部分零組件產能吃緊、供不應求情況尚難紓解，全球產業鏈仍面臨挑戰，惟隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，主要國家積極推動基礎建設，國際經濟穩健向上態勢不變，加以科技創新與數位轉型趨勢、步入外銷旺季、國內半導體業製程優勢及擴充產線等有利因素，我國下半年出口續呈審慎樂觀。

基金局指出，歐美量化寬鬆可望溫和有序退場，利率仍處於相對低檔，在市場資金寬鬆充裕，加上疫苗施打更趨普及情況下，經濟活動可望持續正向復甦，但是新興國家疫情變化及供應鏈瓶頸仍充滿不確定性，將密切掌握全球金融情勢，在既定之資產配置下，適時調整投資布局及時點，加強風險管控，以保障勞工經濟安全與退休生活。