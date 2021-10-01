尋求U23世界盃棒球賽複賽首勝的中華隊，1日推出「潛水艇」陳宇宏先發，他繳出6局無失分好投，率隊以5比3擊敗巴拿馬，戰績1勝3負。

中華隊昨天遭到哥倫比亞逆轉後，今天面對巴拿馬，推出陳宇宏先發，6局投球僅用60球，投出2次三振，僅被敲2安，以近乎完美的表現退場。

打線也在首局靠著陳聖平二壘安打先馳得點，3局下再下一城，5局下鄭宗哲、李亦崴關鍵時刻再敲安，中華隊單局攻下3分，6局打完取得5比0領先。

但中華隊在7局換上前旅美投手王志庭，但他沒有解決任何人，還被轟一發3分炮，中華隊緊急再換上邱駿威「救火」，最終他成功守住領先，成功「關門」。

賽後邱駿威說：「我不在意壘上跑者，即使他得分還能保有1分領先。專注於打者，把速球控好，搶好球數，讓我能夠度過這局危機。」

而繳出好投奪勝的陳宇宏也點出能夠壓制巴拿馬的關鍵，「我知道我的投球動作在巴拿馬不常見，這就是我的優勢。」接下來中華隊將碰上委內瑞拉，這也是超級循環賽最後1戰。