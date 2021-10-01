新醬今接種流感疫苗。（林周義攝）

疾管署署長周志浩帶頭接種流感疫苗。（疾管署提供／林周義台北傳真）

公費流感疫苗今年分2階段開打，今是第1階段開打首日。疾管署署長周志浩今率領防疫大使譚艾珍及其剛滿1歲1個月的孫子新醬率先接種。衛福部次長薛瑞元也提醒民眾，若近期已接種新冠肺炎疫苗，必須間隔7天再打流感疫苗。周志浩也提醒，為保險起見，可攜帶接種新冠肺炎的小黃卡前往接種。

今年度公費流感疫苗第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始。第1階段開打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照(服務)等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕病及重大傷病患者、國小至高中(職)／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段開打對象，則為50至64歲無高風險慢性病成人。

衛福部次長薛瑞元表示，時間逐漸入秋，天氣轉涼就是流感開始盛行的時候，受新冠肺炎疫情影響，今年需要2種疫苗一起打，對醫療體系來說是個很大的考驗。今年疾管署共購買632萬劑的4價疫苗，可讓公費對象打滿，希望民眾配合政府的措施，踴躍接種疫苗。周志浩表示，4價疫苗包含2個A、2個B型病毒株，是世界衛生組織（WHO）搜集資料後預測出最有可能造成流行的4種病毒株，若預測準確，接種後會有7成保護力，即便未猜對，也有3、4成保護力。

薛瑞元提醒民眾，施打2種疫苗的時間需間隔7天，流感疫苗可施打的醫療院所非常多，只要預約，大概隨時都可以打的到。對於為何需要間隔7天，周志浩說明，2種疫苗施打後，少數人會有發燒、身體不適，為釐清是哪一種疫苗所引起的反應，建議間隔7天，待不舒服結束了再接種另1種疫苗。

今公費流感疫苗由周志浩帶頭接種，他表示自己過去打流感疫苗後，都會感覺手臂痠痠的。另防疫大使譚艾珍、女兒歐陽靖及孫子新醬今也受邀到現場。歐陽靖表示，今年新醬剛滿1歲1個月，只要滿6個月就可以施打，這也是新醬是人生中第1次打流感疫苗。在周志浩施打之後，新醬、譚艾珍也接續完成接種。

昨台大兒童醫院院長黃立民指出，這2年已沒有流感、肺炎鏈球菌疫情，民眾在沒有抵抗力情況下，疫情可能會捲土重來。周志浩今進一步說明，由於流感已經2年沒有流行，萬一接觸到病毒，尤其抗體下降很快的朋友，就容易受到病毒侵襲，提醒民眾接種疫苗。

疾管署表示，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達3-8成。對因流感而住院的保護力約有4成1，對重症保護力則可達8成2。今年全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https：／／antiflu.cdc.gov.tw／)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。