勞動基金今（1）日公布整體基金8月單月獲利525.6億元，累計今年前8月投資收益已達3750.4億元，收益率8.15，若加計衛福部及農委會委託經營的國保基金及農退基金，合計前8月收益已突破4000億元，達4097.1億元，收益率8.18％。

勞動基金運用局今日公布，勞動基金至8月底止，規模為4兆9821億元，前8月累計投資收益3750億元，未年化之收益率為8.15％。

運用局指出，近年來金融投資工具日漸多樣化，市場潛在投資風險與日俱增，運用局積極強化內控機制，精進基金風險控管，以促進基金有效運用及維護基金之安全性。

運用局表示，勞動基金的投資收益與安全性，攸關勞工退休生活保障，面對全球經濟情勢充滿變數的時代，兼顧各基金之投資收益及風險控管機制，一直是運用局努力的目標。近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場不確定性，波動幅度亦持續增加，加上各國及產業間的景氣循環有所差異，而所採取的貨幣政策與所面臨的金融或政治等議題亦不盡相同。

因此，運用局在進行投資操作過程中，為符合相關法令規定及分散風險，不會僅投資在單一市場或標的，而是參考國際投資趨勢，透過多元資產配置的方式，將勞動基金資產適度分配在國內外存款、債券、股票及另類資產等投資項目，透過資產屬性的不同，進行多元化投資布局，以建構一個能兼顧基金收益又能分散風險的投資組合，以符合退休及保險基金對於安全性之需求。

運用局並表示，8月份雖然受COVID-19變種病毒影響，全球經濟復甦步調放緩，但是美國在眾議院通過3.5兆美元預算案，以及聯準會（FED）主席表示今年可能採行漸進式退場，緩和了投資者擔憂，未來在疫苗施打更趨普及情況下，經濟活動可望持續正向復甦。運用局仍將密切掌握全球金融情勢，在既定之資產配置下，適時調整投資布局及時點，加強風險管控，以創造基金長期穩健獲利。