反對太陽能發電站，鳳山誠智里1日到高雄巿議會陳情。（曹明正攝）

鳳山誠智里建軍段1.28公頃國有財產地要蓋太陽能發電站，引發當地里民不滿，巿議員李雅靜1日率隊到高雄巿議會陳情。經發局長廖泰翔回應，即便這個案子一切合法、合理，但是居民的聲音最重要，會將陳情書轉交國產署。

誠智里當地多位里民1日到巿議會拉白布條「強烈反對設置太陽能發電站」，里長黃桂花指出，國產署讓業者設立太陽能發電站，一設就是20年，對地方建設當然是傷害，高巿府經發局也同意放行，一點尊重民意也沒有。

黃桂花說，為了讓業者蓋發電站，3、40年的樹木連根拔掉、攔腰砍斷，然後在6米巷道圍起鐵皮，甚至當地積淹水本來就嚴重，不曉得相關官員在蓋同意章的時候，有沒有想過誠智里民的感受，有沒有跟地方多做一些討論。

議長曾麗燕出面接受陳情書表示，經發局會同意應該是條件符合，但是經發局忘了，蓋章的同時也要了解民意，當地是否適合種電，希望經發局好好的考慮一下，要以民意為依歸，對於會妨害居民生活的，一定要好好省思。