大東南亞是全球經濟成長最快的市場之一，龐大的人口紅利、快速上升的網路滲透率、以行動裝置為優先等趨勢，讓數位娛樂媒體將成為東南亞下一個產業新風口。而與台灣或其他亞洲國家最為不同的，「高度社群媒體」是東南亞民眾上網行為的核心，而「網紅」更是影響當地消費者購買時的重要關鍵。兩大因素為數位社群發展創造先天優勢，也讓直播產業成為東南亞下一個產業新藍海。

看好東南亞的直播商機，17LIVE率先搶進、積極佈局，今年8月已進軍馬來西亞，市場跳躍性成長，新註冊用戶增長四倍，LIVER（直播主）人數更大幅成長兩倍。近期17LIVE更加緊擴張腳步，再進軍新加坡、菲律賓2地，期望以線上直播模式為當地創作者、表演者和觀眾另闢新商機。

4億雙眼睛的商機！東南亞民眾避疫不出門 上網時間暴增

亞太市場在世界版圖中的重要性日漸增加，而其中，東南亞市場憑藉龐大人口紅利、高速的網路發展、智慧型手機上網快速成長等優勢，更是閃閃發光，一躍成為全球最吸引人的市場。

東南亞擁6.6億人口、3兆美元的生產總值，並具有高速成長的前景，去年新冠肺炎疫情奇襲，宅經濟商機全面爆發，更加快東南亞數位娛樂的發展腳步。Google與新加坡淡馬錫和風險投資公司貝恩 （Bain＆Company）聯合發表的《e-Conomy SEA 2020報告》指出，受疫情影響，東南亞民眾為維持生活所需，民眾的食衣住行育樂便全部轉移至線上，從食物、外送，到在家辦公、社交娛樂、線上學習等，全部只用手機就能搞定。

疫情改變了人們的習慣，而網路科技，更徹底顛覆了東南亞人生活的每個面向。

以2020年來看，東南亞市場就增加4000萬名網路新用戶，總上網人口更突破4億人，網路普及率達70%。值得注意的是，這4億人中，幾乎人人都用智慧型手機上網，對以行動裝置為優先的直播產業來說可說是打下良好的基礎，這4億雙眼睛的龐大商機，還有待挖掘。

東南亞「網紅世代」來臨 直播還能玩出各種可能

有趣的是，東南亞的網路普及進程，不像台灣從桌上型電腦一步一步慢慢發展到智慧型手機，而是跳過桌機，直接進入到手機時代。多數東南亞民眾與網路的第一次接觸，也是直接來自手機，App「行動優先」的趨勢，讓今日的東南亞人民高度倚賴社群媒體與KOL，更形塑出獨特的「網紅經濟」風貌。

除了聊天、秀才藝的直播以外，在東南亞正在快速崛起的，是新型態的「直播帶貨」電商，各種直播平台成為素人與網紅開箱、賣貨的重要管道，也代表未來直播還有機會在東南亞發展出更多不同商業模式。

17LIVE佈局東南亞 馬來西亞單月新用戶增4倍

17LIVE今年8月正式將觸角擴至馬來西亞，營運快速成長，新註冊用戶增長四倍，LIVER人數更是成長兩倍，9月更加緊腳步，進軍新加坡與菲律賓市場。17LIVE觀察，新冠疫情嚴重衝擊東南亞，不但影響許多實體活動進行、也造成經濟與生計的挑戰。透過直播即時分享，將能為當地創作者、表演者和一般大眾另闢新商機，更帶來精神與生活上的撫慰。

直播跨越地域性限制的優勢，也強化國際間的網路社群交流，比如17LIVE於9月邀請台灣的知名LIVER與東南亞知名歌手李佩玲、陳穎恩於線上群播「以樂會友」，藉由一首首經典歌曲演唱在直播交流，過程穿插不同地區的文化話題，讓粉絲用戶飽耳福更能感受偽出國的文化差異。

台灣7LIVERs莉子、劉恬君甜甜、馬來西亞知名歌手李佩玲、陳穎恩舉辦線上跨國直播，演唱多首歌曲讓粉絲大飽耳福。(圖/17LIVE提供)

而一般用戶也可透過直播與國外友人進行即時交流互動，不論是線上旅行分享、美食交流吃播等，隨時感受日本、香港、美國以及東南亞等地區所帶來的異國氛圍，為大家一解暫時無法出國的苦悶。

另外，17LIVE旗下語音直播平台「Wave」在今年5月進入印尼後，用戶迅速成長。17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟認為，17LIVE和 Wave在東南亞跨出成功的第一步，未來勢必將帶動更多合作。接下來，17LIVE也將持續拓展東南亞，期望可以在三年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌，為用戶提供建立連結與互動交流的社群平台。