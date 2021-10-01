台中市出現第二例疑似注射高端疫苗死亡個案，一名53歲男子在注射完第一劑疫苗後，就出現心臟不適9月4日送醫搶救，9月23日宣告不治死亡，經醫院通報，台中市衛生局已協助家屬提出疫苗注射受害申請，唯目前仍無法證實兩者有相關性。

根據中央流行疫情指揮中心表示，截至9月30日，共72.4萬人接種第一劑高端疫苗，其中3.9 萬人已完成兩劑接種，而台中市已出現兩例疑似注射後不良反應。

繼日前台中市一名42歲公車司機接種完高端疫苗後死亡案例後，台中市1日再傳出有一名53歲男性8月23日打完高端疫苗第一劑後，就開始陸續出現心臟不適，9月4日送醫搶救，仍在9月23日死亡。由於該個案有慢性病史，仍無法排除是否為疫苗造成死亡，醫院也通報台中市衛生局，以釐清死因。

台中衛生局統計截至10月1日上午8點，台中市AZ疫苗不良反應通報數計599案，其中含住院中22案及死亡案95案，接種第2劑死亡者有2案；另，莫德納疫苗不良反應通報數計130案，有一例為接種第二劑後死亡；高端疫苗不良反應通報數計33案，其中含死亡案2案；BNT疫苗不良反應通報數計19，目前住院中1案，無死亡案。