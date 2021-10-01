因應COVID-19疫情蔓延，健康醫療與智慧科技是當今全球炙手可熱的產業，經濟部中小企業處今（29）日以「健康醫療」與「智慧科技」為題舉辦媒合會，促進臺灣深具核心能量的優質中小企業跨域合作、掌握新商機。

本次參與發表的16家中小企業皆擁有厚實的創新技術能量，在各式專利與創新獎項方面均有亮眼成績。本次媒合活動亦邀請「健康醫療」及「智慧科技」領域企業齊聚交流，共同於大健康與智慧大未來產業中鏈結網脈、跨域合作，開拓國際新商機。活動當日，共促成超過50場次的媒合洽談。

今日與會貴賓(由左至右)工研院產服中心吳權傑經理、社團法人中華生技醫藥行業協會陳建州理事長、台灣物聯網產業技術協會楊櫻姿副秘書長、三三青年企業家委員會林正剛委員。(圖/業者提供)

臺灣擁有世界一流的醫療人才及技術，加上資通訊、生物科技及供應鏈高度整合環境，孕育出多家具有健康醫療技術研發能量的企業。本次參展企業中，萊鎂醫療器材針對阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，開發負壓式居家睡眠照護方案，產品已取得全球上百項專利，並獲得多項創新發明獎項殊榮。博鑫醫電開發具有AI演算法的多參數生理監視器開發平台，可提供心電、腦電、血壓、血氧等多種參數，也獲得國家新創獎肯定。而配合防疫，澄風科技利用先進毫米波雷達技術，以非接觸的方式偵測床上受照護者的生理資訊，契合智慧醫療與長照需求的前瞻性實用產品。茂德科技的安全定位手錶與管理平台系統，兼具定位、生理監測與雙向推播等功能，可用於遠距照護及高風險職業人員管理、運動與旅行業服務等用途。另外還有台建生技、明谷農業、歐斯佛生技與儕陞生化等企業，針對保健或醫美等應用市場，運用農業栽培、食品科技以及萃取等生物技術，開發具特色或效用之產品。

今日媒合會共促成超過50場次的媒合洽談。(圖/業者提供)

此外，資通訊技術一直是臺灣的強項，智慧應用隨著5G、AIoT、大數據分析、雲端運算等技術成熟，逐漸匯聚成新的生態系。此次智慧科技領域企業中，滿拓科技的Edge AI智慧廣告機可透過分析顧客特徵與人流，即時且具體地展現廣告效益；萬物智得的Qofii智慧手沖咖啡平台，將IoT科技融入品味與人性。更有多家企業以AIoT關鍵技術在工業4.0等應用場域提出解決方案，包含恆準定位藉由多維度多方向樣本比對演算法，室內仍可準確判斷人物所在位置；奇邑科技提供整合了溫度管理、空氣品質、電子貨架、遠程抄表等功能之智慧物聯網解決方案。杰悉科技三維可視化管理平台結合數據、可協助複雜場域的人員、產線、環境、安全等多面向管理。速創科技以樂高的概念，開發可視化積木程式語言，大幅降低進入自動化的門檻。喜海公司研發客製化5G及WIFI 6技術路由器，提供穩定快速通訊方案，以及昕力資訊為企業用戶在資訊數位環境管理全方位的需求，提供高標準整合服務等。

今日媒合會共促成超過50場次的媒合洽談。(圖/業者提供)

經濟部中小企業處副處長陳秘順表示，健康醫療與智慧科技將是後疫情時代全球科技與產業成長的兩大動能，臺灣中小企業在這兩個領域累積精湛的knowhow與研發成果，可以說幾乎萬事俱備、只欠東風。希望今天的媒合會能夠協助這些優秀廠商踢出臨門一腳，打開機會的大門。

經濟部中小企業處為協助我國中小企業創造產業價值，每年籌辦多場針對國內與跨國企業合作的展示交流與媒合活動，多年來已促成數十億的合作商機，歡迎有意參與的企業上「中小企業商機媒合整合服務網」查詢。