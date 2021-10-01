美式賣場好市多（Costco）物美價廉深受消費者喜愛，不過有網友表示，她在賣場內買的知名咖啡粉包，一打開竟然凝結成條狀的咖啡塊，形狀跟壁虎尾巴一樣，讓她嚇壞。貼文一出引熱議。

一名網友昨(30日)於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他突然想喝咖啡，想到上上週在好市多剛購入的知名三合一咖啡，於是打算泡一杯，結果打開一看讓他驚嚇到，「咖啡粉沒過期怎麼變這樣！？整條都是硬的」。

可見照片中，三合一咖啡包中的咖啡粉已經結成塊狀，凝結成咖啡色的條狀物，上面還有疑似砂糖的白點，外型宛如壁虎尾巴一樣，讓人看了頭皮發麻。

有網友在好市多買的知名咖啡粉包，一打開竟然凝結成條狀的咖啡塊，形狀跟壁虎尾巴一樣。（圖／翻攝自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出引起網友熱議，「我以為是壁虎尾巴」、「好像放大了的水蛭」、「好恐怖真的超像動物尾巴」、「一眼看到照片，以為是什麼寵物社團的發文」、「可以直接當攪拌棒」、「這應該要問廠商了，受潮太嚴重了！」、「瞬間想吐」、「應該是包裝有破損。」。