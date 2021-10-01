美股續弱，台積電(2330)今天股價表現疲弱，早盤重挫9元至571元，再度下探低點，使得台股今日十月第一天表現不利，早盤再重挫逾200點，失守16700點。

美國科技股續弱，台積電美國存託憑證（ADR）仍微漲0.03%；不過，台積電早盤賣壓沉重，外資連三天共賣超台積電34661張。台積電本周股價連五天下跌，今早最低571元，為8月25日以來最低。

根據證交所統計，台股9月上市公司總市值縮水1.59兆元；台積電單月市值縮水8816億元，下滑金額居台股之冠。

台積電預計下周五(10月8日)公布9月營收，法人預期台積電9月營收可望挑戰逾1,500億元、創下歷史新高，第三季業績展望將順利達陣，單季營收將再創新高，季增估逾一成。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，儘管近期市場雜音增多，法人普遍預期，台積電第四季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，今年全年營收將成長逾兩成，再創新高。