美國法院最新判決，安聯(Allianz)必須承擔投資人的指控，即錯誤地「放棄了」用於對對沖基金的投資策略。在去年初，新冠疫情撼動市場，安聯運用的投資策略導致巨額損失。

曼哈頓地區法官Katherine Polk Failla表示，投資人試圖表明安聯對於其結構性阿爾法基金(Structured Alpha funds)的管理存在疏忽和缺乏誠意。法官還駁回部分州政府法律相關的索賠。

周四的裁決涉及12起訴訟，投資人聲稱，在這些訴訟中遭受超過40億美元的損失。該德國保險公司總共面臨20多起類似的訴訟。

安聯旗下的基金採用複雜的期權策略，在不產生過度風險的情況下，來產生可預測的回報。

法院檔案顯示，結構性阿爾法基金損失了四分之三的價值，並落後其基準近60個百分點。另外兩支曾經價值23億美元基金也遭到清盤，導致投資者損失。

安聯及其律師沒有立即對此判決提出回應。但安聯周四指出，資產管理主管Jacqueline Hunt離開了日常的職位，安聯並宣布對董事會進行更改。