美國客服中心軟體公司Five9股東會周四投票駁回以147億美元賣給雲端會議軟體公司Zoom Video Communications Inc的交易。在經歷新冠疫情帶來榮景後，Five9的決定使Zoom準備擴大產品內容的策略遭遇重大挫折。

周四Zoom盤後股價小升0.36%，報262.45美元。Five9盤後跌1.11%。

此前全球主要的公司治理研究機構Institutional Shareholder Services（ISS）和Glass Lewis於本月稍早提出有關於增長前景和雙重股權方面的疑慮，並建議Five9股東投票反對這項交易案。

這原本應該是Zoom有史以來最大宗的收購案。該公司7月宣布將以147億美元收購Five9。根據7月發布的全股票交易條款，Five9股東每股可獲得0.5533股Zoom股票，較Five9的市場價格溢價12.8%。

Zoom在8月底發布第二季財報，雖然其單季營收首度突破10億美元大關，但也警告在歷經這場大流行病帶來的榮景後，其遠端視訊會議的需求放緩速度將超乎預期。當下Zoom的盤後股價即重挫逾12%，迄今其股價已經下跌逾25%。財務長Kelly Steckelberg當時表示：「我們本來就預期需求將一直放緩到年底，但它發生的速度比我們預期的要快一些」。

ISS在本月稍早提出的報告中表示，這個全股票交易使Five9股東曝露於波動較大的股票，隨著社會逐漸走向疫後的環境，Zoom的成長前景也變得不那麼耀眼。

Five9表示將繼續維持與Zoom的合作夥伴關係。