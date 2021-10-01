立法院1日施政總質詢，國民黨立委占領官員席並掀翻備詢台杯葛議事，要求程序正義。（姚志平攝）

因不滿3＋11專案報告內容，加上週二爆發議事程序爭議，國民黨團今再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，動員佔領立法院議場發言台及官員席，但截至目前為止，綠營消極以對，不僅行政院長蘇貞昌等官員未進入議場，連帶國是論壇及報告事項一讀會都由立法院長游錫堃宣布喊卡，讓議場暫時陷入空轉。

今天上午立法院院會原定先進行國是論壇，接續為宣讀報告事項。由於國民黨立委上午已搶先佔據官員座位及發言台，因此上午9點表定國是論壇時間，游錫堃就以官員無法到場為由宣布暫停；上午10點要進行報告事項時，游錫堃則請國民黨先回到立委座位，遭反對後也順勢宣布休息。

面對議程無法繼續推進，國民黨集結議場中央，痛批本周二民進黨團以調動質詢順序方式，讓政黨質詢在混亂中走完程序，游錫堃卻不願承認議事無效，無視程序正義。

國民黨立委陳玉珍表示，國民黨堅持程序正義，反對違反亂紀，「蔡總統你說聽不到就拍桌，我們現在就拍給你看」，這時占據官員座位的藍委就持續拍桌表示抗議。

國民黨立委洪孟楷強調，週二院會時，時代力量立委邱顯智已經在質詢中，卻臨時與民進黨立委對調順序，違背程序正義，民進黨要違反亂紀，就不要怕被公開檢視，在國會可以這樣做，還有什麼事情不敢做。

國民黨立委林奕華表示，去年國民黨為了反對萊豬進口，杯葛總質詢11次，最後立法院仍是依程序完成行政院長的施政總質詢，因此，國民黨今天的杯葛，是要表達對蔡政府3＋11政策卸責、不願對800多名染疫死者道歉的不滿，總質詢一定會依法完成。