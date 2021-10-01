在辛特力、塞瑟夫兩名上季幫忙奪冠洋將都已抵台報到之後，台北富邦勇士洋將找尋腳步再次大幅超前各隊，1日宣布將跟「馬爾他巨獸」德古拉完成簽約，PLG新球季3名洋將全部到齊，接著就看德古拉何時抵台報到，也提前展現富邦勇士想要完成PLG二連霸的堅定決心。

以下是富邦勇士新聞稿內容，『台北富邦勇士休賽季最終補強，今日（10/1）正式宣布與馬爾他中鋒德古拉(Samuel Deguara)簽約加盟，2021-2022 P.LEAGUE+賽季將披上勇士戰袍出賽！曾於2020年3月短暫加盟勇士，可惜最終因疫情影響無法出賽，如今德古拉將與勇士再續前緣，期望新賽季能與勇士一同攜手完成二連霸！

身高230公分，體重近116公斤，現年30歲的德古拉，擁有馬爾他和義大利雙重國籍，上賽季效力於日本職籃B LEAGUE第三級的東京卓越（現橫濱卓越），出賽37場繳出平均16.4分8.8籃板，投籃命中率高達7成62，多次繳出單場30分10籃板以上的主宰成績單，幫助球隊打出28勝10敗的佳績。

在轉戰日本職籃前，德古拉擁有多年的ABL東南亞職業籃球聯賽資歷，包含效力過菲律賓火焰、香港東方龍獅及泰國Mono吸血鬼，其中勇士陣中的辛特力更是德古拉當年的昔日戰友。14歲入選馬爾他國家隊，16歲展開職業籃球生涯，德古拉擁有豐富的國家隊和國際聯賽資歷，包含兩枚國家隊金牌、兩枚銀牌和一枚銅牌，同時也曾於義大利、西班牙、美國、加拿大、立陶宛等國家出賽過，2017年更曾在NBA發展聯盟的選秀會中獲得賞識。

今年能夠再度來台為勇士效力，德古拉表示：「我很興奮即將加入勇士，也非常期待能與富邦這個大家庭重逢。我的目標就是希望每一年都能更進步，並幫助團隊拿下PLG總冠軍！」德古拉的身高和禁區主宰力，搭配豐富的國際賽事資歷，獲得勇士球團的青睞。目前人在奧地利的德古拉已經迫不及待想出發前來台北與團隊會合。而勇士陣容將全員到齊，努力邁向二連霸之路！」』