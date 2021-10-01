中央警察大學警佐班第4類派補巡官發布，台中市警察局第四分局交通組警員陳怡禎如願分發至彰化縣警察局擔任巡官，直呼「為了這一天，等了2年！」第四分局分局長許明耀特地致贈行李箱，勉勵陳怡禎將四分局所有的回憶、經歷裝載成箱，帶著大家的祝福，迎接全新的挑戰。

陳怡禎表示，2011年通過警察三等特考，囿於當時時空背景因素，受訓完後並未任官，先分發至春社派出所擔任轄區佐警一職，直到2019年才至警大佐四類接受為期4個月的幹部訓練，取得警正任官資格。

她在四分局近10年的時間，歷任結婚、生子，人生中許多重要的時刻都在四分局度過，想到要離開待近10年的分局，許多回憶湧上心頭。

她憶及第一次抓到通緝犯的驚心動魄；第一次受理家暴案件的感慨與不捨，轉調內勤後承辦人事室、保安民防組、交通組等業務，從警的許多經歷，都將化成未來從官的養分。

「最開心的莫過於2名年幼的孩子，離家近了，陪伴的時間也多了」，陳怡禎說，孩子還跟媽媽說「歡迎回家！」，她已整理好心情，大喊「Im ready！」

警第四分局強調，成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成，陳怡禎內、外勤經歷均豐富，職位提升並不會影響工作的態度，期盼陳員秉持初衷熱情，在新職繼續發光發熱。