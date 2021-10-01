外媒日前披露，美國為解決國內晶片荒問題，要求包括台積電、三星等全球半導體製造商在45天內交出客戶名單、庫存量和相關企業機密資料，引發各界矚目。對此，東華大學民族所教授施正鋒表示，美國此舉儼然是把別國當作租借地，頤指氣使。

施正鋒今（1日）在臉書發文表示，美國人有一種說法「生意跟著國旗走」（trade follows the flag），那是源自大英帝國的作法，一旦插旗獲得殖民地之後，東印度公司就接踵而至。美國人在19世紀下半葉開始積極對外發展，改弦更張，只要門戶開放，意思是說，貿易必須以國家武力作後盾。

因此，施正鋒直言，如果說國務院是美國生意人的代理人，海軍則是美國外交的代理人；既然商業擴展的期待與海軍的任務不謀而合，雙方在歐洲以外地區聯手推動貿易，三不五時拿出國旗耀武揚威，以軍艦砲艇做後盾，要求簽訂通商有好條約，也就是開港做生意，平日無事，美國軍艦像警察一樣四海巡邏，不聽話的就出動陸戰隊教訓一番。針對美國要他國晶片廠交出營運機密，施正鋒痛批，儼然是當作租借地，頤指氣使。

身為台積電最大股東的國發基金昨（9月30日）發新聞稿表示，此案為美國商務部針對「晶片短缺」議題，徵詢相關產業了解實況，於官網上提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，業者可以「自願性」回覆，並非強制性，台積電昨也表達，不會透露個別客戶的商業機密。