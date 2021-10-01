北韓官媒今天報導，平壤成功試射新的防空飛彈。北韓近期接連測試武器，聯合國安理會今天將開會討論；有學者認為，平壤動作頻頻是為了刷存在感，增加面對韓國及美國的籌碼。

北韓中央通信社（KCNA）報導，這枚防空飛彈具備「卓越的戰鬥性能」，包括雙舵控制系統和其他新科技。

北韓媒體「勞動新聞」（Rodong Sinmun）刊登的照片顯示，這枚飛彈昨天從發射車向上射出。

這是北韓一連串誘發緊張局勢的最新一舉，自美國總統拜登於今年一月上任後，平壤就一直伺機而動。

北韓9月發射了據說是長程巡弋飛彈的武器，本週稍早也測試了聲稱為極音速滑翔機（hypersonic gliding vehicle）的物體，韓國軍方認為可能尚在研發初期。

韓國國防部告訴法新社，目前無法證實平壤這次發射防空飛彈的消息。

在聯合國安理會決議下，北韓不得研發彈道飛彈，但防空飛彈的體積比彈道飛彈小很多，也更難從遠距偵測到。

北韓因各項武器研發計畫而被國際多方制裁，在金正恩治下，北韓的武器研發突飛猛進，涵蓋能觸及美國本土全域的飛彈及迄今威力最大的核子測試。

平壤近期頻頻測試武器，引來國際譴責，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，這些舉動製造了「更不穩定、更不安全的前景」。

美國、英國和法國呼籲就北韓議題召開聯合國安理會會議，預定今天舉行。一名外交人士透露，這場會議原應於昨天召開，但俄羅斯及中國聲稱要花更多時間研議，才延後一天。

現為研究員的脫北者安燦一（Ahn Chan-il，音譯）說，北韓想利用最近的武器測試「在世界舞台上強調自己的存在感和軍事能力」。

韓國總統文在寅近期再度呼籲北韓正式宣告韓戰終結，美國也表示願在不設先決條件的情況下與北韓代表會談。安燦一說，北韓現在是以這種方式爭取時間，盡可能從韓國和美國的提議中獲得籌碼。

安燦一還指出，北韓以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由封鎖邊界，加上其他因素，導致北韓境內情勢「相當嚴峻」，「據信許多北韓人躁動不安，看起來飛彈試射也是為了安撫他們」。