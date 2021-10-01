由韓國影帝李政宰以及朴海秀等人主演的Netflix 19禁原創劇《魷魚遊戲》，一播出就引發熱議，還曾一度衝上全球榜的第一名。國民黨台北市議員游淑慧昨(9月30日)在臉書自爆，她被網友說神似該劇第一集曾出現過的巨型娃娃木頭人，但自己看不出那裡像...。該貼文曝光後，同黨議員徐巧芯留言認證「她很強，射死一堆穿綠衣服的人」。

游淑慧在臉書透露，自己看不出那裡像，結果同黨議員鍾沛君認為「有像耶」，徐巧芯則是連黃色T-shirt跟橘色裙子(巨型娃娃木頭人服裝)都幫她找好了，她更疑惑，只有自己後知後覺，仔細凝視圖片20秒後，還是很疑惑到底是「圓嘟嘟」像？還是「眼神殺」像？

游淑慧更說，深夜凝視詭異娃娃中，自己都怕，感覺徐巧芯在偷笑呢。此篇貼文曝光後，引發網友討論，徐巧芯現身說，「她很強！射死一堆穿綠衣服的人」、「1、2、3塔綠班」，游則回應「那...我努力」。

另外，不少網友則是留言表示，「有像+1，但淑慧美多了！」「自娛娛人，希望議員用這股氣勢，幹掉所有民進黨，加油」、「沒說還不知道，說了還真的像（神韻像），但淑慧比較可愛」；但也有人說不像、妳比較美啦。