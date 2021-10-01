行政院院會昨通過中選會提報「全國性公民投票不在籍投票法草案」，將送立院審議。中選會昨初估約200萬人可申請移轉投票，部分媒體誤解具有資格申請移轉投票僅200萬人，中選會今澄清，具有公民投票權資格的1980萬民眾，都可依法申請跨縣市投票。

中選會主委李進勇昨說，根據主計總處資料顯示，全台灣異地工作、就學的人口約在190萬到200之間，亦即估計有190萬到200萬人可申請移轉投票，但因尚無先例，無法具體評估實際上會有多少人申請。

中選會今天發布新聞稿表示，行政院院會通過中選會研擬的「全國性公民投票不在籍投票法」草案，在適用對象上，是基於普通投票、平等投票等法定原則，凡具有公投權資格的國人，估計約有1980萬人，都可在境內依法申請跨縣市投票，

中選會指出，而行政院在審查該草案過程中，也考量設籍或因工作、就學等因素，於離島或偏遠地區的民眾返回戶籍地投票仍有所不便，所以也進一步開放離島或偏遠地區民眾也可在同一縣市內的他鄉（鎮、市、區）辦理移轉投票。

中選會解釋，目前在跨縣市異地工作、求學人數粗估約有190至200萬人，這類民眾最可能申請，所以相關報導所載具有資格申請移轉投票約200萬人，或有誤解，也特予澄清。