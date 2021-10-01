大陸女星鄭爽今年初爆出和前男友張恒在美國找代孕棄養風波，鄭爽還被翻出爆粗口，使她螢幕前的甜美形象全面崩壞。雙方官司先前落幕，昨(9/30)鄭爽在IG爆走，曬出疑似張恒小三的不雅照，要求給個交代，今她又曬出美豔小三的正面開腿照，指自己做的事只是對方造成傷害的千分之一，而張恒至今未回應。

鄭爽年初傳出代孕棄養後，也被當局全面封殺，作品不得再播出，她更被揪出逃稅，最後開罰2.99億人民幣（約13億台幣）作結，至於兩個孩子的「撫養獨立決定權」由張恒獲得，法院也判給鄭爽少許的撫養時間，而繼鄭爽本人及工作室的微博被永久禁言後，上月張恒的微博也被查封。

鄭爽曬出小三開腿照宣戰。（圖／翻攝自微博）

為此，鄭爽重心移往IG，昨閃電貼出一女的不雅照片，嘴巴以下還被PS模糊化，強調自己還在等一個道歉，外界則猜測鄭爽是控訴張恒劈腿，公開要求小三向她致歉，而她不久後雖刪文，今稍早又火力全開，貼出一女穿著情趣內衣開腿的照片，指出：「請圖片中的女士理解我的行為，因為這不是你一個人的行為，你們有一方沒做到盡責，你必定承受所有謾罵與侮辱，如果妳是被迫行為，歡迎你替自己維權，否則不要責怪我無情」。

話鋒一轉，鄭爽表示自己已經仁至義盡，「在事情的高峰我沒通過你們的視頻保護自己，我相信這只是傷害的千萬分之一，但你又做了什麼呢，什麼都沒有做，看著我被網暴你心裡一點都不感到自責嗎？」鄭爽稱自己兩年來做了多少次惡夢，被這些影片侵蝕大腦，並疑似對張恒跟小三喊話，「你們一直利用著老實人的難以啟齒，踩著別人的傷口獨領風騷。幹不掉我就用瘋子形容我，確實在你們的摧殘下我不容易。光環它根本都不存在，沒有人是完美無瑕的，從上到下無一例外」，而如今查閱鄭爽IG已再度刪文，真相只能待當事人再度出聲說分明。