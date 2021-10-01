17年前高雄市無線網路共用平台建置案，2家廠商因億元工程的施作問題鬧上法院，官司打了13年、歷經更二審，最後依最高法院的調解新制度，在調解委員蘇茂秋優遇庭長及洪進東苦口婆心勸諭，2家廠商握手言和、和平解決問題，並表示未來還有合作機會。

最高法院今年3月1日實施調解制度後，至今有多達36案進行調解，其中11件調解成立；最高法院與事實審調解程序不同，是由分案後的承審法官，對於由調解可能的案件提出試行調解，目前仍有許多「重量級」的民事爭訟案件在調解進行中。

這起雙方提存擔保金合計逾億元的官司，是因數位通國際公司先前因承攬高雄市政府「高雄市無線網路共用平台建置（含台電公司協助治安重點地區安全維護設施）」採購工程，負責工程中關於「無線網路骨幹及網路基地台建置及無線通信」項目，但遭仲琦科技提告。

仲琦與數位通在2004年簽立「高雄市無線網路共用平台建置契約書」，仲琦科技主張依約將其權責項目施作完成，但因對方建置的無線網路頻寬不足，且無法克服技術困難，相關網路影像傳輸狀況不良，以致市府無法驗收合格。

仲琦科技主張，無法驗收的原因是數位通造成，且對方也未對高雄市政府提起訴訟請求工程款，數位通以不正當手段阻止兩造契約之付款條件成就，須給付仲琦科技7291萬多元。

但數位通也提反訴，指對方未依約完成各階段預定之工程，且未經高雄市人員及系統整體測試合格，致使無從收取業主給付款項，且數位通已遭高雄市政府解除契約，無給付義務；這起官司爭訟13年後，經最高法院承審法官提調解後，順利和解落幕。

此外，最高法院也有離婚家事案件調解成功的首例；夫妻訴請裁判離婚案，一、二審判決後，最高法院在蘇茂秋優遇庭長、委員蔡忠雄幫忙協調勸諭下，當事人合意離婚，且一併就子女扶養費用等負擔、剩餘財產分配等達成調解，各自撤回對他方其他之訴訟案件。