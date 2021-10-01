今天在大聯盟場上洋基以6：2擊退藍鳥，加上紅襪敗給金鶯，目前洋基在外卡爭奪戰以91勝68敗領先紅襪2場勝差、領先藍鳥3場，進軍季後賽希望濃厚，而藍鳥則落入絕境。洋基橫掃紅襪後排名不斷攀升，與藍鳥系列賽首戰也贏球，可惜昨天中止連勝，否則能將勝差再拉大，不過今天他們還是穩住局勢。

這場比賽洋基推出前賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)先發，但傷癒歸隊後他的狀況仍不穩定，今天投4.2局被敲7安打失2分，自責分率3.83，不過後面四任投手完全封鎖藍鳥打線，包含剛復出的塞弗瑞諾(Luis Severino)和終結者查普曼(Aroldis Chapman)，四人共計投4.1局被敲3安，送出7K，表現非常優異。

藍鳥這邊則派出想與寇爾(Gerrit Cole)一拚美聯賽揚獎的王牌投手羅比雷(Robbie Ray)先發，不過洋基打線當然挺自己人，順道幫寇爾昨天被打爆復仇，今天讓羅比雷大失血，共計投5.1局被敲4安狂失5分，投出3保送挨了4發全壘打，狀況可說是「血流成河」，洋基今天敲出6支安打攻下6分，得分全是靠全壘打拿下。

今天打線部份洋基上演煙火秀，首局「法官」賈吉(Aaron Judge)就給羅比雷當頭棒喝，一球都沒選直接咬中94.6 mph四縫線快速球，揮出中外野陽春炮取得1：0領先。但第2、5局藍鳥展現長打功力，狄克生(Corey Dickerson)和小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)都擊出二壘安打，一舉將比數超前到2：1。

但接著完全看洋基表演，6局上徹底炸暈藍鳥投手群，也把羅比雷打退場，此局洋基揮出3發全壘打，瑞佐(Anthony Rizzo)、賈吉貢獻陽春炮，本季狀況普通的游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)敲2分炮，比數這局拉開到5：2領先，洋基握有絕對優勢。接著第9局賈登納(Brett Gardner)錦上添花再獻陽春炮，達成本季第10轟，也牢牢抓住勝利。

而目前羅比雷戰績是13勝7敗，自責分率2.84，每局被上壘率1.04，送出248次三振；寇爾16勝8敗，自責分率3.23，每局被上壘率1.06，送出243次三振，兩人除了勝投外其他數據都非常接近，還未能確定誰可以拿下美聯賽揚獎，不過若洋基成功晉級季後賽，或許寇爾得獎的機會更高，畢竟他為球隊貢獻了16勝之多。