配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，基隆市長林右昌1日宣布基隆7大加碼優惠措施，並強調各項優惠加碼完全免抽籤、免綁定也免預約登記而且來就送。

林右昌說，為提振基隆買氣，祭出「基隆暖心旅遊二天一夜團體補助」、「基隆U Go遊購券」、「基隆U Go好禮抽」、「基隆K好康」、「基隆半價住」、「基隆 8 折購」及「基隆買一送一」等7大加碼，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

林右昌表示，7大加碼首推「基隆U Go暖心旅遊二天一夜團體補助」，旅行社組基隆二天一夜團，至少安排基隆二處景點、一處伴手禮店家及餐廳用餐，只要住宿基隆，就有每團每人300元的補助。

「基隆U Go遊購券」及「基隆K好康」加碼優惠，不用抽籤或預先登記就可以用五倍券線上購券或購買基隆特色禮盒，消費就有機會抽到Gogoro 5台、Switch主機2台大獎，還可享有「基隆半價住」、「基隆 8 折購」及「買一送一」等優惠。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，遊購券自10月8日上午10時在北北基好玩卡、基隆載航及KLOOK三大平台同步開賣，以100元購買即獲得120元的QRcode抵用券，限量1萬套，每人可購10套，最高買千送200；持4張遊購券至49家合作店家消費，還可現場參加「2千好禮抽」，抽到和平島門票、海科館門票即可當日使用，好康又方便。

此外，旅客持五倍券或國旅券，即可享長榮桂冠酒店、柯達大飯店、水之季主題旅館等13家優質合法旅宿指定房型半價優惠，持五倍券或好食券可享遊購店家指定商品買一送一及消費8折優惠，歡迎全台民眾在基隆觀光及消費。

產業發展處黃健峰處長表示，基隆與知名旅遊預訂平台KLOOK合作，設置基隆特色產品線上購物專區，推出「基隆K好康」加碼優惠，凡購買產品，將再贈送100元KLOOK優惠券，限量6000套；可於10月8日後購買禮盒或專區的商品折抵使用，促進消費者二次回購，回購旅客還可抽大獎。