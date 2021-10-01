全國運動會預計10月16日在新北登場，新北市經發局抽查市售489件體育運品，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19％，不合格主因為未標示製造商或進口商資訊、製造日期或成份；服飾類則未標示洗燙處理標示或成份標示有誤。

經發局長何怡明表示，市售體育商品種類多元，主要包括運動服飾、運動鞋、球具、護具、健身器材、瑜珈墊等，為確保民眾購買商品都有符合商品標示法規定，讓民眾在選購商品時能安心，經發局辦理專案抽查，抽查球類及球具如籃球、羽球、球拍等)、健身用啞鈴、泳鏡及泳板等商品，共抽查489件，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19％。

經發局表示，針對抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法等規定立即要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局呼籲，商品標示是商品的身分證，以保障消費者對商品「知的權利」，因此市民運動健身也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，藉此保障自身權益。