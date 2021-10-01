「雙城論壇」辦不辦？柯P：辦不會加分、不辦扣分 11:122021/10/01 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲感嘆，「雙城論壇辦不辦都很為難」。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨北市議員張茂楠30日質詢，岸田文雄因了解到大陸的威脅而勝出，並直指台灣處在陸美對峙的最前線，認為台北市長柯文哲若繼續辦台北上海雙城論壇，是一大危險，要求取消；對此，柯文哲感嘆，「雙城論壇辦不辦都很為難」。 雙城論壇已經有10年了，如果說要辦被抹紅的機會很高，兩邊關係也不好，這是個很頭痛的問題，我正在想。辦也被罵，不辦也怪怪的，辦了不會加分，不辦也扣分。 又惹臉書不開心？28萬人粉絲團復活4天二度遭滅團 管理員心寒 開卷書摘》有理說不清？原來是踩到了這個溝通地雷 #雙城論壇 #不辦 #辦不辦 #扣分 #加分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 殘念！大谷不投了 賣力打跑寫歷史 04:102021/10/01 運動天地 扮警察拍男男片 臂章號碼真警怒逮人 04:102021/10/01 社會新聞 陳柏惟昔影片遭起底 藍青年曝「無賴套路」：對這種人不必客氣 08:052021/10/01 政治 不敵疫情、房租 又一間老店熄燈 網不捨：回憶沒了 08:272021/10/01 生活 標普看陸版雷曼 缺口還有千億元 04:102021/10/01 全球財經 國台辦千字文批吳釗燮 邱太三：不得體且失格 10:282021/10/01 政治 ECFA讓利卻上告WTO 前官員：牛頭不對馬嘴 04:102021/10/01 焦點要聞 杯葛總質詢 全面焦土戰 國民黨動員夜守議場 04:102021/10/01 焦點要聞 不在籍公投遭疑阻大陸台商 蘇貞昌：那種投票結果你能相信嗎？ 09:422021/10/01 政治 國台辦嚴批吳釗燮謀獨 蘇貞昌：氣急敗壞 自己失德 09:122021/10/01 政治 黃健庭可望接國民黨祕書長 04:102021/10/01 政治要聞 政治熱門新聞 看完蔡政府民調 媒體人：最大破口出現了 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 直播》藍委立院怒「翻桌」 陳玉珍嗆：蔡英文說聽不到可以拍桌 - 政治 陳柏惟罷免案 郭正亮爆民進黨為衝票恐出這招 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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