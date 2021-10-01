民進黨北市議員張茂楠30日質詢，岸田文雄因了解到大陸的威脅而勝出，並直指台灣處在陸美對峙的最前線，認為台北市長柯文哲若繼續辦台北上海雙城論壇，是一大危險，要求取消；對此，柯文哲感嘆，「雙城論壇辦不辦都很為難」。

雙城論壇已經有10年了，如果說要辦被抹紅的機會很高，兩邊關係也不好，這是個很頭痛的問題，我正在想。辦也被罵，不辦也怪怪的，辦了不會加分，不辦也扣分。