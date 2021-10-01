第13屆中國國際航空航天博覽會日前於珠海揭幕。據「國防新聞」1日報導，中國大陸此次展出多款無人飛行載具作戰與原型設計，讓外界得以一窺無人系統在共軍軍內日益吃重的角色。專家分析，共軍此次披露過去嚴格保密的科技，最主要目的是向大眾宣布其引擎科技已有所進步。

報導指出，本次展出的無人飛行載具，包括空射快速自主偵察系統(Air-Launched Fast Autonomous Reconnaissance System AFARS)與匿蹤無人飛行戰鬥載具(Unmanned Combat Aerial Vehicle UCAV)。這兩款無人機已在共軍空軍服役，凸顯大陸國防產業為擴大無人機在軍內部署，所展開的一系列嘗試。

其中，由貴州航空工業集團研發的WZ-7「翔龍」，為高空長續航力無人飛行載具。在這次航展中，1架翔龍於會場靜態展示，另1架則出現在國營的航空與國防企業「中國航空工業集團」的攤位上。

相較於全球鷹，翔龍發動機的性能較差；但與傳統機翼相比，WZ-7結構的好處在於增加升阻比與飛行控制更為簡單。(圖/新華社)

報導指出，WZ-7為無人偵察機，其使用陸製單一渦輪噴射發動機，據信是由俄國所設計。WZ-7獨特的串聯與連接翼設計；相較於其他無人機外形，其機翼更為堅固，靈活性卻也較低。

《詹氏防衛周刊》黃加榮(Kelvin Wong)指出，WZ-7類似美國製造的RQ-4「全球鷹」；不過相較於全球鷹，翔龍發動機的性能較差。「國防新聞」則表示，與傳統機翼相比，WZ-7結構的好處在於增加升阻比與飛行控制更為簡單。

「國防新聞」還提到，WZ-7長約12公尺、翼展約22公尺，自2019年以來便在大陸空軍服役。曾有人目睹WZ-7飛行在大陸與印度邊境、北韓邊境與南海上空。

在珠海靜態展示台現身的還有WZ-8超音速無人機。關於這款無人機的官方資訊一向很少，它於2019年的北京閱兵中首次亮相。報導指出，WZ-8安裝一對火箭發動機。外傳其能在近太空進行作戰，對戰略性、高價值目標展開偵察，並在打擊前提供目標資訊給遠程飛彈攻擊，也可執行打擊後評估。

WZ-8能在近太空進行作戰，對戰略性、高價值目標展開偵察，並在打擊前提供目標資訊給遠程飛彈攻擊，也可執行打擊後評估。(圖/新華社)

這款超音速無人飛行載具以轟-6戰略轟炸機為發射平台。由於WX-8機身並沒有序號，無法得知其隸屬單位。不過，2019年12月現身的WZ-8卻有序號，讓外界將其與位於安徽安慶的第10轟炸機師連結起來。

比WZ-8更神祕的為攻擊-11，為匿蹤無人作戰機。攻擊-11曾在2019年閱兵分列式中與WZ-8一同展示。攻擊-11據信源自「中國航空工業集團」的利劍驗證計畫，但針對「低偵測性」進行一系列改良，包括翼身融合與屏蔽噴嘴的三角形進氣口。

展示台上的攻擊-11模型機擁有雙武器艙，其中1個武器艙可攜帶4枚GBU-39小直徑炸彈，另1個似乎攜帶454公斤或1000磅級武器。

「半島電視台」引述黃加榮觀點，認為透過無人機與各項先進戰機的展示，北京展現的不僅是其在國產軍用戰機與航空、太空科技的成果，還表達出其致力於滿足各種需要的軍事能力。

大陸軍事專家宋忠平則認為，隨著北京面臨愈來愈多的西方威脅，其需要提高國防產業、航空與太空能力，這次展示就是在向外界秀出相關成果。