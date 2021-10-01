國民黨立法院黨團不滿行政院所提出3＋11報告內容避重就輕，繼周二佔領議場質詢台北葛後今在出招，在院會一口氣提案新增195項增列事項杯葛議事。原定今日質詢的民眾黨立委蔡壁如、高虹安，受到議事杯葛影響恐無法進行，民眾黨團製作梗圖酸國民黨又讓行政院長蘇貞場爽過一天。蔡壁如痛批，政府編列553億疫苗採購預算，結果目前到貨的疫苗近6成是友邦跟民間捐贈，要求蘇貞昌把疫苗政策說清楚講明白。

面對國民黨再度出招杯葛議事，民眾黨團眼看今日質詢恐無法如期進行，今上午在立法院議場大門舉行記者會，批評國民黨癱瘓議事，影響其他在野黨質詢權，也炮轟民進黨全面執政，卻未全面負責，放任國民黨杯葛議事。

蔡壁如指出，我國疫苗政策混亂無章，疫情指揮中心竟然利用特別條例第七條的霸王條款，讓指揮官省去公文程序，用一張新聞稿就宣布放寬機組員檢疫3＋11政策，違法亂紀。

蔡壁如批評，疫苗採購更是毫無章法，政府編列553億疫苗採購預算，結果截至目前為止，累積到貨的疫苗數，近6成是友邦跟民間捐贈，疫苗到貨量嚴重短缺，對於疫苗到或時程，政府總是裝神祕甩鍋。

民眾黨團總召邱臣遠說，不論是3＋11決策過程或疫苗政策，政府至今沒有給全民真相交代，造成執政黨跟在野黨激烈衝突對質，呼籲民進黨全面執政，必須負起溝通協調的責任，不能放任立法院議事持續空轉。