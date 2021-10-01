北區一家養生館在疫情期間打著按摩業營業，私下卻經營色情性交易。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情下，有女陪侍的酒店業難開張，按摩店卻早已暗藏春色營業，台南市北區一家養生館私下經營半套性交易，儘管實名制男客也甘願上門，警方9月底破門，當場逮到兩對正在性交易的男客與女服務生，4人依照傳染病防治法函送台南市衛生局，另將蘇姓負責人依照妨害風化送辦。

台南市北區海安路3段一家養生館，在疫情下打著按摩店旗幟恢復營業，店內卻至少有7名女服務生提供半套性交易，最近還在網路上聲稱有新人報到，服務優，有網友問到「不怕阿sir（指警察）？查很嚴？」業者大言不慚稱「有落實實名制不怕抓」。

警方9月29日晚間8時許突襲這家養生館，從1樓店面進入，直衝2、3樓房間，立刻以器具破門進入，因為時間迅速，男客甚至來不及穿衣服，全身光溜溜，當場啞口無言。

警方將23歲蘇姓負責人，懷疑僅是掛名人頭，將他依照害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，另逮到兩對性交易男女。

警方表示，疫情期間很多男客為避免行蹤曝光，不願實名制上色情業，這家業者生意卻很好，實際依照規定要求客人遵守實名制，仍有客人為了尋歡，還是願意簽下真實姓名，但疫情期間仍違反防疫規定，4人依照傳染病防治法函送台南市衛生局。

警方表示，這家養生館無懼防疫規定，還在網路上強打新人報到噱頭，吸引男客上門，現場查獲色情期間，仍有客人來電詢問是否真的有新人服務。

警方提醒，北部因萬華阿公店事件另全台陷入疫情陰霾，台灣好不容易疫情平穩下來，民眾勿輕忽成為破口。