因國際物價波動、原物料工資上漲等問題，台中國際會展中心興建案擬追加13億預算，引發議員質疑，消息傳出後引發產業高度關注，台中許多公協會代表紛紛發聲表達支持。

台中市豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇、台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長張瑞芝均表示，台中是製造業重鎮，會員多為高技術含量的隱形冠軍，一卡皮箱走透透各處參展是常有的事，近期雖受疫情影響無法出國參展，但受惠中美貿易戰全球供應鏈重組及疫情商機，這幾年將是取得商機關鍵，期盼市府順利籌編預算，儘快推動會展中心進度，讓企業能在國際舞台上和競爭者並駕齊驅。

台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再指出，公會會員500多家專精機械製造，台中國際會展中心能讓會員不再奔波參展，更能就近發揮前店後廠優勢吸引國際買主，希望大家都能支持。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立、台灣木工機械工業同業公會理事長張聰捷，及許多消費展代表性產業公會，包括台中糕餅公會理事長蔡萬財、台中好禮協會理事長鄭人豪、台中市直轄市酒類商業同業公會理事長洪麗霜、台中旅行商業同業公會理事長張進丁及台中市女子美容同業公會理事長王新惟等都表達，支持市府加速發展會展中心，其中，蔡萬財表示，過往公會經常由市府領軍出國參展拓展商機，國際會展中心如順利落成啟用，憑藉台中優越條件，可磁吸苗栗、彰化、南投、雲林及嘉義消費人口到台中看展，對業者來說絕對是利多。

業者表示，台中國際會展中心早一日蓋好，就能提供更佳展覽條件帶動地方交通、住宿、餐飲，及觀光產業龐大商機，產業齊發聲盼各界攜手同心，力促台中市國際會展中心相關預算儘速順利通過。