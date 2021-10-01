詐騙手法不斷翻新，網路交友漸漸不可信，屏東有年近7旬婦女於網路交友時，以為迎來人生第二春，殊不知卻差點成為詐騙對象，幸屏東警方成功阻詐。

屏警指出，位於屏東麟洛鄉某家當舖，來了一位穿金戴銀的婦人前往典當價值數十萬元金飾，當鋪人員發現有異進而報警協助，員警到場了解這名陳姓婦女，自稱於網路上認識一名自稱駐葉門軍人，對方頻繁傳訊息問候獻殷勤，雙方開始發展感情、以老公老婆互稱。

該名駐葉門軍人向陳婦表示，近期投資獲利頗豐，欲邀陳婦合資下注，並要求匯款港幣1萬元指定帳戶，陳婦隨即持畢生積攢金飾前往當鋪，典當成現金以匯款，所幸當舖人員機警報警，由員警向婦人表示，此為詐騙之手法，並現場撥放新聞畫面給她看，宣導詐騙集團常用詐騙手法。

陳婦驚覺以為遇到真愛，卻誤入詐騙集團陷阱，所幸並未典當匯款成功，後續由員警護送返回住處。

屏東警分局表示，網路交友風險高，務必謹慎選擇，勿於聊天訊中透漏過多個人資訊，若遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，應提高警覺，並多聆聽專家、朋友建議或向警察機關、政府機關查證。