大陸央視新聞報導，福建省新增新冠肺炎本土確診病例連續多日清零，大陸國家衛健委1日通報，9月30日，黑龍江新增新冠肺炎本土確診病例10例。而在此前的9月28日、29日，新增確診病例連續兩天保持在個位數，這表明疫情有所反彈。國務院聯防聯控機制赴黑龍江工作組專家研判認為，整體疫情仍存在不確定性，處於膠著對壘狀態，仍需加大疫情防控力度。

目前，哈爾濱市正在進行第四輪全員核酸檢測工作。前三輪全員核酸檢測共檢出陽性結果15例，為防控疫情贏得了時間、爭取了主動。

雖然新增感染者大多來自隔離點的密接和次密接，但還有少數病例發生在社區，是通過全員核酸篩查發現的，這提示流調協查及密接者管控工作仍需加強。

本次疫情具有較為明顯的空間聚集性，在疫情「風暴眼」巴彥縣興隆鎮，其病例占總報告病例數的75％以上。值得注意的是，目前疫情已波及哈爾濱中心城區香坊區、南崗區和松北區，疫情擴散的風險在加大。

專家指出，當前密切接觸者管理仍需進一步加強，多名病例在被確定為密切接觸者後仍居留在家中，次日才被轉運到集中隔離點。多名病例在居家隔離期間存在外出自由活動現象。集中隔離人員的健康監測工作仍需加強，存在有人在集中隔離期間出現症狀但未被及時發現情況。

醫療救治方面，目前，所有患者都集中在黑龍江省新冠肺炎救治中心治療，除一位重症患者，其他都是普通型和輕型。