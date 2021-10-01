大陸上月禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲表示，對岸若不在9月30日前回覆，將向世貿組織（WTO）提出貿易仲裁，但期限昨到期，陸方仍未回應，農委會昨改口稱，11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決，陳吉仲則稱今會將書面提供給駐WTO代表處。對於「9月巳過卻沒告」，資深媒體人黃暐瀚表示，所以總統蔡英文跟陳吉仲，都「說到做不到」，看看政壇真男人堅哥，說跳海就跳海，說到一定做到！

黃暐瀚今（1日）在臉書發文表示，今年2月鳳梨大陸停止進口的時候，農委會就說要告WTO，講完沒告；接著，大陸9月19日又說要停止進口台灣的釋迦跟蓮霧，農委會又說要告，陳吉仲還說，等對岸到9月30日，如果9月一過，還不溝通，10月1日就要直接去WTO提告！

黃暐瀚稱，「然後，今天10月1日了，告了沒有？沒有」。農委會昨改口說，這種事情，沒辦法說告就告，要等到11月，WTO開「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會」時再討論，到時候我方就會提出抗議。

黃暐瀚直言，所以陳吉仲一開始就明白告訴大家，台灣只能等到11月在WTO的SPS例會，才能提出抗議就好，嗆聲9月底是最後期限，一過10月1日就要提告，是做什麼呢？黃感嘆，不管是中止ECFA，或是提告WTO，蔡英文跟陳吉仲，都「說到，做不到」，看看政壇真男人堅哥，說跳海就跳海，說跳港就跳港，說到，一定做到！

不過，陳吉仲今日對此問題最新回應是，陸海關還沒給正式回應，今天會將所有書面提供給駐WTO代表處，希望能解決問題。