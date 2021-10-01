台灣高鐵一名服勤員利用職務之便，私自帶走商務車廂的小點心，當作她經營粉絲關係的贈品，不料行徑被公司發現，慘記兩大過。台灣高鐵表示，給予輔導改進機會，若輔導未果，依勞動法規辦理；換句話說，留校察看。

該名服勤員在網路小有名氣，斜槓經營網拍生意不錯。由於她身材姣好，又不吝分享辣照，個人IG已有9.6萬人追蹤，比許多正職網紅還受歡迎。

但她帶走乘客未拆封的零食，變成自己的網拍贈品，嚴重觸犯公司內規。台高祭出懲處，將她記兩大過；對於員工身分，高鐵公司不願透露。

「這不是第一次了」，高鐵商務艙小點心頗受乘客青睞，有的時候若原封不動放在座位上，被順手A走時有所聞，這一點，和航空公司的狀況類似。由於零食有保存期限，只要情節別太誇張，「大家都睜一隻眼閉一隻眼」。

據了解，網紅服勤員轉送贈品多年，這回是遭到同事檢舉，台灣高鐵查證屬實，決定祭出重懲，也提醒員工不要以身試法。