星座運勢網站「星座巫師」點名，摩羯座、巨蟹座、雙魚座分手後活得最卑微，就算交往過程再痛苦，只要還愛著對方，就很期盼能與對方復合，完全無法認識新的對象，往往需要很長的療傷時間才能走出分手的傷痛。

▍1.摩羯座

摩羯座雖然平時很冷靜又理性，不過他們分手時如果內心還有遺憾，就很難果斷不與對方聯絡，只要還愛著對方，內心就會抱著一絲復合的希望。摩羯座分手後無法立刻開始一段新戀情，總要花很長一段時間來療傷，空窗非常久，在此期間也會期待對方回頭，甚至不介意卑微的求和，與平常理智的模樣截然不同。

▍2.巨蟹座

巨蟹座談戀愛時往往沒有理智可言，而且非常容易心軟，就算交往過程再痛苦，分手場面鬧得再難看，對方只要表現出一點想復合的態度，巨蟹座就會立刻原諒，過去的委屈也既往不咎，在愛情中的忍耐力非常高。巨蟹座談戀愛時總是將錯就錯，明明知道注定痛苦，卻不願意輕易放手，就算分手也無法狠心斬斷聯繫，卑微的等待對方回頭。

▍3.雙魚座

雙魚座本來就是標準的戀愛腦，充滿挫折的愛情更會讓他們有一種「愛得轟轟烈烈」的錯覺，如果兩人感情破裂，走向分手一途，他們也無法乾脆的了斷一切，腦中總是無時無刻回憶著當初的美好，十分後悔與對方分開，因此會卑微的期待對方想要復合。雙魚座表面上可能看起來很灑脫，其實只有他自己才知道，內心深處的自己有多沒用，完全忘不了舊情人。