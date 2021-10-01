高雄、台南9月買賣移轉棟數出爐，南二都表現雙雙再飆高，高雄總移轉棟數為3,677棟，月增40.7%，年增為4.9％，創下高雄歷年最佳的9月表現，而觀察高雄今年前三季總移轉棟數累計已達31,302棟創下新高，是2016年房地合一上路後，同期首度突破3萬棟大關，且距離去年全年總棟數38,270棟僅差距不到7千棟，以高雄每月平均3千棟的交易實力，今年全年總移轉棟數可望超車去年！

台南表現與高雄同樣創下多項新紀錄，9月總移轉總棟數為2,221棟，月增18.5％，年增4.2%，創下台南史上表現最佳的9月，同時第三季以6,640棟，締造出縣市合併後，最佳的第三季表現，此外，累計台南今年前三季總棟數已達20,088棟，是歷年來同期首度突破2萬大關，且僅差不到3千棟，就能突破去年全年度的23,044棟，預估今年台南全年移轉棟數，同樣有機會翻山越嶺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫苗施打普及率越來越高，疫情趨緩商機復甦，民眾購屋信心回溫，遞延買氣也陸續出籠，這也讓三級警戒時房市表現依舊亮眼的南台灣旺上加旺，而迎接第四季傳統旺季，南台灣疫情持續穩定、縣市建設利多，加上南科、台積電擬設廠等題材持續推促下，未來買氣續航力仍相當十足。

高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、前金區及鳳山區，9月三民區以754棟居全市之冠，月增129.9%，年增39.9%，前金區為最大黑馬，以411棟居次，月增達395.2%，年增367%，鳳山區為379棟，月減9.8%，年增6.5%，而受台積電設廠備受關注的楠梓區，移轉372棟，月增31.4%，年增7.5%，表現同樣亮眼。

9月大黑馬前金區，歷年單月房市移轉量鮮少破百棟，今年9月移轉量均一舉翻近五倍成長，以411棟締造區域史上最高紀錄，表現驚人！近期受高雄舊市議會聯開案開發及永碩投資買下華園大飯店等投資案帶動，讓區域房地開始備受投資人青睞，包括城揚、京城、國泰等知名建商皆陸續推出新大樓建案，房價已有3字頭實力，除了新案交屋潮助攻，前金區不少中古華廈大樓仍有1字頭可尋，看好未來漲聲，亦吸引不少投資族趁低檔進場卡位。

9月台南買賣移轉棟數，由安南區、安平區、仁德區拿下前三，安南區，以304棟居全市之冠，月減5.9%，年增85.4%，安平區以259棟居次，月增33.5%，年減13.1%，仁德區為246棟，月增51.9%，年增達347.3%。台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，台南持續受南科效應加持，不只南科周邊區域買氣居高不下，效益外溢至整個大台南地區，包括土地、廠房、住宅及預售屋等交易都是強強滾；仁德區為本月前三名行政區中，唯一年月表現雙增的區域，年增達4倍之多。