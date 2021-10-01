大陸「造車新勢力」之一的小鵬汽車官方微博1日發文表示，9月總交付10412輛，成為新造車勢力中第一家月交付破萬的企業，年增率更已連續15個月翻倍。

數據顯示，小鵬P7車款9月交付7512輛，連續5個月創新高，累計交付量超過5萬輛，7～9月累計交付量為25666輛，單季交付量接近2020年全年的交付量，2021年內累計交付量56404輛，超過2020年全年交付量的2倍。

路透報導，小鵬汽車總裁顧宏地在電話會議上表示，小鵬汽車或將考慮收購小型競爭對手，以在未來布局擴大產能。顧宏地指出，若小鵬在1～2年間需要更多的產能，即有可能考慮進行合併或收購。

2021年8月數據顯示，小鵬汽車共交付7214輛新車，連續2個月交付量超7千，前8個月累計數據來看，小鵬汽車累計交付45992輛新車，年增高達334％，小鵬汽車於9月15日再宣布旗下第三款車型小鵬P5正式上市。